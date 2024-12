361magazine.com - I Punkinari: nuova uscita editoriale umoristica. Tutti i dettagli

fumetto umoristico di Alessandro Pagani con i disegni di Massimiliano Zatini., fumetto umoristico di Alessandro Pagani con i disegni di Massimiliano Zatini, dà il via allacollana (diperle) Chicche di riso della casa editrice di Firenze Nepturanus. Tra le sue pagine scoprirete l’ironia di due uomini con la cresta costretti a sedere in panchina in tutte le loro partite, mai un minuto giocato e la speranza di entrare sul terreno verde che non svanisce mai. Eppure la “panca” insegna che si può comunque vivere nell’attesa di qualcosa pur godendosi ilpassare delle stagioni, sempre con una risata pronta all’uso. Gag, battute, giochi di parole che si possono sentire in un bar, dal panettiere, in ufficio, dentro la casa di una famiglia che non perde mai l’umorismo.