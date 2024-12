Thesocialpost.it - Grande Fratello, Yulia fuori da pochi giorni dopo le accuse ma ora la notizia: “La svolta!”

Leggi su Thesocialpost.it

Clamorosaper, ex concorrente del, che aveva abbandonato il reality a causa di una vicenda legata al suo ex fidanzato Simone, il quale l’ha denunciata per una presunta aggressione con un bicchiere di vetro.aver lasciato la casa per difendersi,potrebbe sorprendere tutti con un rientro inaspettato.Leggi anche:Bruschi lascia il: il motivo svelato in direttaL’indiscrezione di Deianira MarzanoA lanciare laè stata l’esperta di gossip e tv Deianira Marzano, che ha rivelato: “Pare cherientri in casa.” Non è ancora chiaro se il suo ritorno sarà definitivo, magari come concorrenteaver risolto le questioni personali, o se si tratterà di una semplice apparizione per salutare il suo amico Giglio.Attesa per l’annuncio ufficialeLa conferma potrebbe arrivare nella puntata in diretta del 16 dicembre, condotta da Alfonso Signorini, o direttamente dai social della stessa