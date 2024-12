Ilrestodelcarlino.it - FlashStart ’protegge’ i dati americani

Un’azienda cesenate alla conquista dell’America.Group, realtà fondata da Francesco Collini, è stata scelta come piattaforma per la protezione dei minori (parental control) da una delle principali realtà degli Stati Uniti e protegge, da settembre, 10 milioni di utenti. "Ho sempre avuto la passione per le lingue e per le sfide – commenta il ceo e fondatore Francesco Collini – E soprattutto mi ha sempre affascinato tutto quello di cui avevo paura, ad esempio il terrore di volare. E forse anche per questo ho cercato di concentrarmi sull’estero per potere girare il mondo, incontrare ed incrociare culture e tecnologie differenti e di conseguenza volare. A inizio estate, siamo stati contattati dalla Secure64 di Denver, in Colorado, che stava cercando un partner per implementare il filtro di navigazione parentale per uno delle più importanti gruppi degli States.