Confermata la condanna del chirurgo estetico per la morte di Maria Teresa Avallone

Confermate ladelper ladi. Lo ha chiesto la Procura generale della Corte di Appello di Milano ieri all’udienza di discussione del ricorso presentato dalla difesa del medico con studio a Seregno, Maurizio Cananzi, contro la sentenza del Tribunale di Monza che gli ha inflitto 16 mesi di reclusione, seppur con la pena sospesa e la non menzione dellasul certificato penale, per omicidio colposo. La vittima, 39 anni, impiegata all’ufficio accettazione del San Raffaele di Milano e residente a Desio, è morta nel 2019 per un interventodi sollevamento dei glutei dopo 3 giorni di coma provocati da ben 32 minuti di arresto cardiaco prima dell’arrivo dei soccorritori, che erano riusciti dopo 17 minuti di manovre a rianimarla.