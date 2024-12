Basket Eurolega 2024 25 | LeDay trascina l’Olimpia Milano Barcellona travolto a domicilio

Leggi su Sportface.it

con una prestazione maiuscola trionfa ae certifica la crisi blaugrana. Nella sfida valida per la quindicesima giornata dell’/2025 di, la formazione di Ettore Messina si è imposta con il punteggio di 94-81 in un Palau Blaugrana in contestazione. Areè Zach, che sfodera una prestazione ai limiti della perfezione e chiude con 33 punti, frutto di un 4/4 da tre e 9/9 ai liberi; bene anche Nikola Mirotic, che alla sirena finale vede il suo tabellino recitare 19 punti. Menzione d’onore anche per Leandro Bolmaro, che è stato preziosissimo nel parziale decisivo diin entrambe le metà campo. Nei blaugrana i migliori sonoKevin Punter con 21 e Justin Anderson con 17, al termine di una gara corale sotto le attese soprattutto nella ripresa, quando i biancorossi hanno fatto la differenza con un parziale di 36-17 nel terzo quarto.