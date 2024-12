Agi.it - Bankitalia, il Pil spinto dai consumi ma regna l'incertezza per i conflitti in corso

AGI -taglia le stime del Pil per quest'anno e l'anno prossimo (dallo 0,6% allo 0,5% nel 2024, dall'1% allo 0,8% nel 2025, dall'1,2% all'1,1% nel 2026) ma per i prezzi al consumo conferma quelle del 2024. L'inflazione salirà dell'1,1% quest'anno, mentre nel 2025 il tasso sarà dell'1,5% contro l'1,6% precedentemente previsto. Altri dati - contenuti nel Bollettino economico - riguardano il tasso di disoccupazione che scende dal 6,7% precedentemente stimato al 6,6% per quest'anno, e dal 6,3% al 6,1% per il 2025. Si stabilizzerà poi a questo livello negli anni successivi. L'occupazione continuerebbe a crescere "sia pur a ritmi inferiori a quelli" del Pil. Allo stesso tempo, gli esperti di palazzo Koch segnalano un livello di "elevata", dovuto principalmente allo scenario internazionale.