Ancelotti in Serie A, la Roma ci prova: tifosi in visibilio

potrebbe presto tornare inA, e inaspettatamente c’è lain pole position per l’acclamato tecnico del Real Madrid.Questa volta non vuole perdere tempo, la. Il lavoro per trovare un nuovo allenatore per la prossima stagione è già iniziato, e sebbene molte voci indichino Allegri come profilo principale una nuova voce va emergendo. Nelle ultime ore è stato rivelato da ‘Sky’ che addirittura Carlopotrebbe sedersi sulla panchina giallorossa nel 2025/26. Una scelta di alto profilo, che come ambizioni ricalcherebbe quella di José Mourinho all’inizio dell’era Friedkin.inA, laciin. (LaPresse) TvPlay.itQuello dinon è l’unico profilo alternativo ad Allegri, però. Esiste anche un’eventualità che conduce a Vincenzo Montella, attuale tecnico della Turchia e già allenatore dellanel 2011, dopo una lunga parentesi come giocatore.