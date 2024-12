Calciomercato.it - Ajax-Lazio, Baroni esalta un suo giocatore: “Livello altissimo”

Le dichiarazioni del tecnico biancoceleste dopo la sfida di Europa League in casa degli olandesi allenati da Fariolibella e inarrestabile. Contro l’di Farioli, in Europa League, la squadra diha conquistato la 15esima vittoria in 21 gare fin qui disputate campionato e Coppa Italia compresi. “Se è giusto sognare? È giusto lavorare a testa bassa con umiltà, ma con ambizione”, ha risposto a ‘Sky Sport’ proprio il tecnico biancoceleste.Le dichiarazioni didopodi Europa League (LaPresse) – calciomercato.it“Quello che fa la squadra, che può ancora crescere, lo deve fare nel lavoro e con l’applicazione, con partite come questa di stasera – ha aggiunto– Il nostro compito era quello di aggredirli e soffocare la fase di palleggio. Siamo andati alti a prenderli, giocando compatti con spirito e attenzione”.