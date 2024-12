Lanazione.it - Affitti brevi, ora è allarme sicurezza: in regola solo un alloggio su venti

Firenze, 13 dicembre 2024 –il 52% degli immobili in affitto turistico si è dotato del cosiddetto Cin, ossia il Codice identificativo nazionale, e appena il 5,6% è pienamente in. I dati emergono da un’indagine di Fondazione Isscon e dell’Osservatorio Federconsumatori, con il contributo del Sunia, per misurare il livello di legalità deglituristici in Italia. Sono stati presi in considerazione quasi mille immobili monitorati in 10 città, strutture gestite sia da host privati che da professionisti presenti sulle principali piattaforme di settore. La rilevazione si riferisce alla prima metà di novembre e punta a rilevare lo stato dell’arte sul fronte dell’adozione del cin e delle dotazioni didegli immobili. Proprio sullala situazione è ancora peggiore rispetto al Cin: gli immobili incontemporaneamente sia con il codice che con tutti gli altri elementi disonol’8,5% in Italia, cioè soltanto uno su 12.