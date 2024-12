Treno merci fa strage di pecore che pascolavano lungo i binari | traffico ferroviario bloccato per ore lungo la tratta tra Roma e Napoli

Leggi su Dayitalianews.com

Undiretto in Calabria ha travolto un gregge dila linea ferroviaria Fl7-Minturno, causando un blocco della circolazione per diverse ore.L’incidente e i primi interventiMercoledì 11 dicembre 2024, intorno alle 15:30, la circolazione ferroviaria sulla-Minturno si è interrotta a causa di un tragico incidente. Unha investito un gruppo dinei pressi del chilometro 132, in territorio di Formia. Gli animali, che stavano pascolando vicino ai, sono stati colpiti in pieno dal convoglio, causando un arresto immediato del.Sul luogo sono intervenuti la Polizia Ferroviaria di Formia, i Vigili del Fuoco di Gaeta e il servizio veterinario per rimuovere le carcasse e liberare i. Moltesi trovavano all’interno dell’area ferroviaria, mentre altre, spaventate dal rumore, sono riuscite a scappare prima dell’impatto.