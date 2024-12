Romadailynews.it - Traffico Roma del 12-12-2024 ore 10:00

Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione ancora difficoltà per un incidente sulla Cassia bis Veientana Ci sono code tra Cesano e Castel de’ ceveri in direzioneferma nelmolto intenso sul Raccordo Anulare carreggiata interna code a tratti a partire dal bivio con laFirenze fino alla Nomentana è sempre in interno abbiamo ancora incolonnamenti a partire dall’uscita Prenestina sino alla cena restiamo sul raccordo rallentamenti con code perintenso in carreggiata esterna tra le uscite Cassia Trionfale e Aurelia rallentamenti con possibili dal bivio con laFiumicino alla Tuscolana e anche in esterna code tra le uscite La Rustica e Tiburtina permangono i collegamenti sul tratto Urbano dellaL’Aquila da Viale Palmiro Togliatti alla tangenziale est come anche Verso il raccordo a partire da Tor Cervara in tangenziale incolonnamenti dal Vivio con lal’Aquila fino all’uscita Parioli Campi Sportivi in direzione quindi dello Stadio Olimpico incolonnamenti anche verso San Giovanni tra Tor di Quinto all’uscita Nomentana e danno Porta Maggiore fino a viale Castrense diverse gli incidenti registrati in città al quartiere Trieste la polizia locale Ci Segnala la chiusura di via Novara si tratta appunto di un incidente incidente anche sulla Cassia nei pressi di via Santi Cosma e Damiano Ci troviamo nella zona di Tomba di Nerone a Primavalle incidente con l’allenamento in via di Torrevecchia nei pressi di via Montebruno incidente disagio anche in via del Trullo all’altezza di via Sarzana è nel quadrante a tutti abbiamo ancora rallentamenti con code sul Ostiense Tra cd e vitigni e sulla Pontina da Spinaceto al Raccordo come anche sullaFiumicino da Parco de’ Medici alla dell’EUR maggiori informazioni su questa altre notizie sul sito