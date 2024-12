Ilrestodelcarlino.it - Sopralluogo a Fossa. Giudici e avvocati nei luoghi del delitto. C’è anche Gaaloul

Per la prima volta a Modena un processo ’esce’ dal tribunale per svolgersi direttamente suiteatro del. Parliamo del delicato procedimento per l’assassinio della giovane mamma di Ravarino Alice Neri, che vede alla sbarra il tunisino Mohamed. Ieri tutta la Corte D’Assise di Modena, con la presidente Ester Russo e itogati e popolari hanno ‘traslocato’ per raggiungere le campagne didi Concordia e ripercorrere idella terribile vicenda; dall’inizio alla fine. Una richiesta avanzata dalla difesa dell’imputato e accolta dalla corte. Le strade percorse dalla vittima il 17 novembre di due anni fa; il locale – lo Smart Cafè di Concordia – dove Alice incontrò sempre quella notte il presunto assassino e il luogo dell’omicidio: i laghetti didi Concordia, in piena campagna.