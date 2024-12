Ilveggente.it - Retromarcia Berrettini: “Siamo partiti col piede sbagliato”

dà voce ai suoi pensieri: ecco perché la sua lettera ha commosso il web.Magari non tornerà mai in top ten. Magari non giocherà mai più una finale Slam. Ma non importa. L’importante, ora come ora, è che Matteoabbia ritrovato il sorriso. Che abbia ricominciato a divertirsi quando gioca a tennis e che non sia più assalito dai pensieri negativi che invece, per forza di cose, l’hanno accompagnato per diverso tempo.: “col” (LaPresse) – Ilveggente.itAveva pensato di smettere, il gigante romano, la cui storia è stata caratterizzata, purtroppo, da innumerevoli infortuni e incidenti di percorso. Per fortuna, grazie all’aiuto delle persone che aveva accanto e che lo hanno sostenuto, in primis la sua famiglia, piano piano ha rimesso insieme tutti i pezzi e fatto pace con il tennis.