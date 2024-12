Regionali in Veneto La Russa | Stimo Zaia ma è plausibile che il prossimo candidato sia di Fratelli d’Italia – Il video

Leggi su Open.online

Ci sono due Regioni che possono essere ritenute la culla della Lega e, dal cui governo, dipende l’esistenza stessa del partito fondato da Umberto Bossi. La Lombardia, dove il Senatur ha dato vita al suo sogno secessionista – poi annacquato nella ricerca di più autonomia regionale – e il, fortino di consensi che, nell’ultimo decennio, è stato amministrato da Luca. Il presidente leghista, salvo un cambio delle norme, non potrà concorrere per un terzo mandato alle elezioni delanno.da mesi ha puntato la Regione, anche perché Giorgia Meloni, nonostante la leadership nella coalizione di centrodestra, non amministra nessun territorio del Nord Italia. Oggi, 12 dicembre, è stato Ignazio Laa confermare le mire di: «Premesso chemolto, è assolutamenteche ilalla Regione non sia leghista, ma di».