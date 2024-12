Regeni parla il testimone che ascoltò le confidenze di un torturatore | Diceva l’abbiamo distrutto

Leggi su Open.online

A quasi nove anni dall’uccisione del ricercatore italiano, il processo per l’omicidio di Giulioin corso a Roma entra nel vivo con le testimonianze più clamorose. E quella avvenuta oggi a piazzale Clodio è importante soprattutto perché inquadra da vicino il ruolo dei presunti responsabili prima del rapimento e quindi della tortura fino all’uccisione del giovane arrivato al Cairo per studiare il lavoro e le organizzazioni sindacali cittadine. Ilche ha preso la parola, infatti, è colui che ha consentito l’incriminazione di Majdi Ibrahim Abdel-Al Sharif e quindi della sua squadra, perché nel 2019 raccontò – e ha confermato oggi in aula – che nel 2017, in un caffè di Nairobi, capitale del Kenya,alcuni funzionari egiziani discutere in arabo del caso del “ragazzo italiano”.