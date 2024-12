Ilrestodelcarlino.it - Premi Pombeni e Frassineti: ecco i vincitori

Venerdì presso l’Unità Operativa di Cesena del Dipartimento di Psicologia ’Renzo Canestrari’ dell’Università di Bologna, si è svolta la cerimonia conclusiva della seconda edizione deialla memoria delle professoresse Maria Luisae Francesca, promossi da Ser.In.Ar.. Si sono aggiudicate ilMargherita Covelli con una testi di laurea sul concetto delle decisioni, come integrazione fra conoscenza a priori e evidenze sensoriali e Valentina Bernardi, la cui tesi di laurea verte sul rapporto fra scelta ottimale e scelta subottimale. Per quanto concerne ilsono risultatiFilippo Coehlo e Alice Zenari: il primo con una tesi sull’efficacia degli interventi psicologici per il benessere lavorativo e la seconda con un approfondimento sugli aspetti di resilienza per il successo femminile nella carriera professionale.