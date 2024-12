Panorama.it - Polveriera Milan: Fonseca contro tutti

Leggi su Panorama.it

Ilè a due passi dagli ottavi di finale della Champions League, ma i motivi per sorridere nella notte della vittoriala Stella Rossa - arrivata in extremis e in coda a una prestazione negativa - finiscono qui. Lo spogliatoio è una, certificata dalla parole durissime del tecnico nei confronti della squadra. Un attacco diretto, senza nascondere nulla del suo malcontento: "Io so che lavoroi giorni per preparare la squadra, per fare bene. Non so se nella squadrapossono dire questo. Avevamo l'obbligo di arrivare oggi e fare di tutto per vincere la partita. E non l'abbiamo fatto". Punto.Concetto che chiude un j'accuse articolato, nel quale il portoghese mette in piazza una distanza enorme rispetto ai suoi uomini. O, forse meglio dire, a quelli che dovrebbero esserlo e che invece non gli danno le risposte attese.