Ilfattoquotidiano.it - Paul Krugman lascia il New York Times, ma intravede la luce in fondo al tunnel del trumpismo

Il trionfo di Trump e ildilagante, qui da noi rappresentati dalla destra di Giorgia Meloni, hanno messo a dura prova i pilastri della cultura sinistrorsa occidentale, quella che domina da tempo i media. In tutto questo caos politico e sociale, che ha visto Donald fare il bis alla Casa Bianca e le destre guadagnare terreno in Europa, possiamo decifrare una profonda frustrazione e, in molti casi, una depressione tra i liberal, colti di sorpresa da svolte politiche che non avevano previsto.Trump incarna il perfetto nemico, il Babau, l’antitesi di quel modello “woke” che una volta prometteva inclusività e progresso e che oggi traballa.In questo scenario,, Nobel per l’Economia, nel suo ultimo editoriale ha annunciato l’addio al New, ormai divenuto un triste baluardo della cultura di sinistra tanto vituperata dai seguaci di Trump.