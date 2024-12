Nalì Santa Soirée, brindisi di Natale con tante idee regalo nel negozio di Chiaia

Leggi su Ildenaro.it

Accolti da setting scintillanti e cadeaux green natalizi, gli ospiti dell’eventosi sono divertiti a scoprire tutte le novità del brand di accessori più popolare di. Tra occhiali, pochette, sciarpe e una cascata di bijoux di ogni forma e dimensione è stato divertente fare incetta di pacchetti iridescenti da mettere sotto l’albero spuntando la wish list die approfittando anche delle promozioni valide per la durata dell’evento. Fiocchi protagonisti dalle cinture rosse, agli elementi decorativi fino alle proposte golose di Celestina insieme agli iconici cioccolatini. In abbinamento e per rendere ancora più effervescente l’atmosfera i drink di Tanya Future hanno incantato con le bollicine rosa & rosso e in palette con il party.Oltre ai tanti amici e clienti erano presenti alcune influencer molto legate al brand di accessori, tra cui Rossella D’Antuono, Alessia Sica e Martina Di Fusco che hanno trovato spunti per il loro shopping selezionato.