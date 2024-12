Muore dopo tre mesi di agonia in seguito ad un drammatico incidente stradale | l’ultimo saluto all’imprenditore Andrea Poccia

Leggi su Dayitalianews.com

Era il 1° settembre 2024 quando, noto imprenditore di Formia, fu coinvolto in unsu via Vitruvio. Alla guida del suo SUV, l’uomo avrebbe accusato un malore, finendo per scontrarsi frontalmente con una moto. L’impatto, di una violenza devastante, provocò la carambola del veicolo, che si schiantò prima sul marciapiede e poi contro il muro di un’attività commerciale.I soccorsi immediatiSul luogo dell’arrivarono tempestivamente i soccorsi per prestare assistenza a, al giovane centauro coinvolto nello scontro, e alla madre dell’imprenditore, passeggera del SUV, che rimase in forte stato di choc. Nonostante le sue condizioni inizialmente sembrassero stabili,è deceduto ieri presso l’ospedale San Raffaele di Cassino, dove era ricoverato.