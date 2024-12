Lanazione.it - Morte del parà Scieri. Condanne confermate per i due ex caporali

di Carlo Baroni PISA Restano dueper ladi Emanuele. Anche per la corte d’assise d’appello, il 26ennesiracusano, trovato cadavere sotto un tavolo della caserma Gamerra di Pisa il 16 agosto 1999, deceduto da tre giorni, fu ucciso. Non si suicidò. E, come per il tribunale di Pisa, due ex, Alessandro Panella (difeso dall’avvocato Andrea Cariello) e Luigi Zabara (assistito degli avvocati Andrea Di Giuliomaria e Maria Teresa Schettini), devono essere condannati. La corte fiorentina, tuttavia, ha riformato la sentenza di primo grado riducendo le pene: 22 anni di reclusione a Panella e 9 anni, 9 mesi e 10 giorni a Zabara. In primo grado Panella era stato condannato a 26 anni, Zabara a 18 anni. "Per il dolore provato in questi anni, non importa sia stata ridotta la pena, ma che sia stata affermata la penale responsabilità dei due imputati", ha detto Francesco, fratello maggiore di Emanuele, presente ieri in aula.