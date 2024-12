Misteriosi droni nei cieli del New Jersey | preoccupazioni e ipotesi

Leggi su Ilfaroonline.it

New, 12 dicembre 2024- Negli ultimi giorni, il Newè stato teatro di un mistero che ha catturato l’attenzione di residenti, esperti e autorità:non identificati sono stati avvistati in diverse contee dello Stato. Gli avvistamenti, alcuni dei quali si sono verificati nei pressi della base militare Picatinny Arsenal, hanno sollevato interrogativi e, spingendo il governatore Phil Murphy a richiedere l’intervento delle autorità federali per identificare la fonte di queste attività non autorizzate.Il fenomeno non è limitato al solo New. Anche nelle vicine aree della Pennsylvania, come la contea di Delaware e Philadelphia, sono stati riportati avvistamenti di oggetti volanti sospetti. Tra i testimoni, Morgan Weber, residente a Media, ha registrato uno dei presuntidurante la notte e ha escluso che si trattasse di un aereo o di un elicottero.