MasterChef Italia intervista ai giudici | La cucina è un riflesso della società

“Quest’anno c’è da aspettarsi che tutto può succedere”, così gli chef Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Davide Locatelli accendono le aspettative per la nuova stagione di. Nella giuria del cooking show per il sesto anno, il trio annuncia infatti una serie di novità destinate a cambiare le carte in tavola, o meglio sul bancone, in un format che continua a essere fra i più amati e seguititelevisione.Cosa succederà? “Intanto alcune regole che erano cardini sono state distrutte e sono state rigenerate. In fondo, cambiare le regole ogni tanto è importante soprattutto per trovare una carica in più”, proseguono i. “Cambiare ti dà la voglia di continuare a esserci. E il cambiamento delle regole che organizza la gara in modo diverso proprio nel suo meccanismo ha fatto sì che i concorrenti avessero un atteggiamento completamente diverso.