Zonawrestling.net - Mariah May: “Non mi importa del ritorno di Toni Storm, guardate cosa ho fatto a Mina Shirakawa”

La campionessa AEW risponde alle sfidanti dopo la difesa titolataDurante Dynamite Winter is Coming,May ha difeso con successo l’AEW Women’s World Championship contro, vincendo l’incontro con unaZero. Nel post match, ildiha scosso l’arena, ma la campionessa ha già preso posizione al riguardo.Duro messaggio per la sua ex partner di allenamentoIn un’intervista post show,May ha mostrato tutto il suo disprezzo per la situazione: “Non me ne frega niente di. Quello che è successo aè la stessache è appena successa ae esattamente ciò che succederà a Thunder Rosa.”Un destino segnato perLa campionessa ha riservato parole particolarmente dure per la sua ex amica: “dovrebbe semplicemente tornare a fare la modella perché la sua carriera, per come la conosce, è finita.