Oasport.it - LIVE Ding Liren-Gukesh, Mondiale scacchi 2024 in DIRETTA: l’indiano riesce a risolvere praticamente tutti i suoi problemi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABIANCO:; NERO:12:13 Anche gli sguardi degli sfidanti s’incrociano. Come a sapere entrambi che al momento non c’è reale modo di sfuggire a una posizione pari. Ma la strada è ancora lunga e, in questo match, abbiamo visto di tutto. Senza contare che adessoè sotto i 40? a disposizione fino alla quarantesima.12:11 Ovviamente prima di tutto c’è da spostare l’Alfiere, resta da capire dove lo porterà (varie le opzioni, in d4, g2 o anche d7 per temi tattici vari).12:10 23. Tfd1 Db6gioca attivando infine una delle due Torri in maniera più concreta.risponde senza tantiandando a occupare una casa importante come b6, difendendo ancora b5 e impedendo fxg3 (forzando hxg3) su eventuale cambio dei pedoni dai quella parte.