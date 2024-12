Inter-news.it - L’Inter lancia il programma ‘Interista’: ecco cos’è la novità dedicata ai tifosi!

Lein casa Inter non si fermano mai. A pochi giorni dalla sfida contro la Lazio, ne arriva una esclusivamenteainerazzurri che prende il nome di “Interista”. Di seguito tutte le informazioni sul.LEGAME INDOSSOLUBILE – Il club nerazzurrouna grande, che farà certamente piacere ai suoi. Sul sito ufficiale dei nerazzurri vengono spiegati tutti i dettagli in merito: «Un nuovo mondo di straordinarie opportunità, per avvicinare ancora di più tutti inerazzurri al Club, per rinsaldare un legame già forte e che diventa indissolubile. INTERISTA è ildi loyalty gratuito in arrivo nel 2025».Inter, arriva “Interista”:cosa tratta laper iINFORMAZIONI – «Undi fidelizzazione nuovo ed esclusivo, sviluppato su livelli scalabili in base alle azioni del tifoso: acquisti dei biglietti o di merchandising sull’Online Store, partecipazione a giochi, concorsi e questionari.