Terzotemponapoli.com - Il Napoli di Conte e non solo: parla Luigi De Magistris

L’ex Sindaco diDe Magisris hato nel corso della trasmissione ‘Terzo Tempo Calcio’ in onsa su Televomero. Di seguito le sue dichiarazioni. “Per la squadra partenopea è fondamentale ripartire bene a Udine. Ci sono state sicuramente responsabilità di misterin queste due partite. Il problema principale penso sia l’attacco. Con un paio di innesti, uno in attacco e uno in difesa, e senza Coppe, ilpuò puntare al vertice.è arrivato in alto con dei risultati straordinari, l’anno scorso la squadra era inguardabile”. Dee l’allenatore del“Lui è un leader che deve fare squadra e gruppo, ma non mi piace il messaggio mandato in Coppa Italia. Non sono nemmeno convinto che senza la Coppa ilpossa giocare meglio, perché giocando ti alleni meglio.