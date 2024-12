Quotidiano.net - Il destino (oscuro) della Siria. A Damasco riaprono banche e uffici. Ma spunta la bandiera jihadista

Ottaviani Ne resterà solo una. O almeno questo è ciò che si augurano ine fuori. Il leaderrivolta, Abu Mohammed al Jolani, ha assicurato una transizione pacifica e un futuro democratico. Il suo maggiore azionista, il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha più volte sottolineato che verrà mantenuta l’unità e l’integrità territoriale del Paese. Che, però, è disunito di suo, in un mosaico di etnie e fedi che sarà molto difficile comporre senza che qualche tessera non salti. Ankara, dalla stabilizzazione del nuovo corso dipende la definitiva consacrazione come nuovo player regionale, ha già fatto sapere che non vuole i curdi al tavolo in questa fase preliminare. Il tutto, con buona pace del ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan, che ha parlato di ‘governo inclusivo’, chiedendo all’Onu e alle cancellerie internazionali di tendere la mano alla nuova, che per molti è un fallimento annunciato.