Fano, investito sulla Statale mentre attraversa le strisce pedonali

, 12 dicembre 2024 – Nel tardo pomeriggio di ieri un pedone, di 89 anni, è statosulle, in via XII Settembre (16) all'altezza della palestra Venturini. L'anziano è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso del Santa Croce. L'incidente è avvenuto intorno alle 19.30 quando una Smart di colore scuro, condotta da una 26enne fanese, che percorreva via XII Settembre, direzione monte mare, ha urtato il pedone che in quel momento stavando la strada sulleall'altezza della palestra. L'anziano è stato soccorso dal 118 e portato al Pronto soccorso di. Sul posto una pattuglia della Polizia locale.