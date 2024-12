Movieplayer.it - Endless Love anticipazioni 13 dicembre, Kemal contro Emir e Asu: la resa dei conti è vicina

Conosciamo ledella soap turca in onda domani su Canale 5 alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata. Anteprima della trama diper la puntata in onda venerdì 13alle 14.10 su Canale 5: Leyla scompare dall'ospedale. Il titolo originale della soap turca premiata con l'International Emmy Award è Kara Sevd. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity. Riassunto dell'episodio precedentee Nihan sospettano che i Kozcuoglu siano coinvolti nel mistero attorno al tentato omicidio di Leyla. Mujgan scopre che la Kozcuoglu Holding superò una crisi trent'anni prima vendendo una tenuta. Sul posto, i due trovano un terreno arido simile a quello del villaggio e chiedono analisi.