Iltempo.it - "Clamorose sorprese", cosa ci aspetta a Natale: le tendenze di Giuliacci

Ci avviciniamo ale alle feste:cisul fronte del meteo? Impossibile fare previsioni certe, ma a distanza di due settimane è possibile basarsi sullein base alle proiezioni dei modelli previsionali da cui emerge "qualche clamorosa sorpresa". Lo fanno sapere gli esperti del colonnello Mariosecondo cui in base agli ultimi scenari meteo nel periodo fra domenica 22 e martedì 24 dicembre potremmo avere "gelo e nevicate fino a quote molto basse su molte regioni". Dopo di che, leindicano la prevalenza di "umide correnti nord-atlantiche, fredde ma non troppo. Quindi niente gelo". Trae Santo Stefano, spiegano gli esperti sul sito Meteo, "nuvole e piogge saranno protagoniste, da nord a sud, in gran parte d'Italia". Per quanto riguarda le temperature, è probabile il "freddo vero" al Nord, e valori più alti al Centro-Sud.