Che fine ha fatto Zappavigna in Don Matteo 14: perché non c'è più Domenico Pinelli

assente in Don14,non c’è piùè l’attore che ha interpretato il ruolo di Romeonella serie televisiva “Don”. Romeo è un giovane carabiniere altruista e gentile, molto amato dal capitano Olivieri. La prima apparizione in Don11 ed è diventato rapidamente un punto fermo nella caserma di Spoleto nella fiction Rai. In molti si sono chiestinon c’è più nella quattordicesima stagione. Ecco chehain Don14.e Cecchini, un rapporto scintillantee Cecchini hanno avuto un rapporto molto conflittuale. Tutto è cominciato, quandosi è fidanzato con Assuntina Cecchini. Poi è stato promesso vicebrigadiere, ma i dissidi con il Maresciallo sono continuati nel tempo.