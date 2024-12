Ilfoglio.it - Cattive notizie, in Siria, per i nemici di Israele e per i pacifisti putiniani

Leggi su Ilfoglio.it

Al direttore - Ma se la cosiddetta “legge bavaglio” non è affatto tale, visto che non prevede sanzioni e dunque lascerà tutto così com’è, cioè una vergogna, lo scopo dell’obiezione di coscienza annunciata dal Fatto quotidiano quale sarebbe? Luca Rocca Infangare il prossimo, modello fango quotidiano, senza pagarne un prezzo, se non una piccola oblazione. Se vieti qualcosa senza sanzionare chi sgarra significa, caro Nordio, che non stai vietando nulla. Al direttore - In tema di sicurezza, Marco Minniti è il ministro dell’Interno che, nell’ultimo decennio, da sinistra si è preoccupato davvero della paura della “gente normale”, sfidando anche il nostro partito, che sull’argomento è da sempre timido. L’ultimo rapporto del Censis ci racconta di un aumento preoccupante dei reati nel nostro paese: omicidi, rapine, truffe, reati sessuali e di genere su tutti, con Milano, Torino, Roma e Napoli nella triste top ten.