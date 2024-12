Calciomercato Milan | scambi impossibili in vista

Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: scambi (im)possibili in vista

Per uscire da una pericolosa mediocrità che rischia di tenerli fuori dalla zona Champions i rossoneri hanno bisogno di una scossa. Ed è proprio in questa direzione che pare si stia muovendo ildel, riguardo cui arrivano notizie clamorose che potrebbero stravolgere l’assetto già a partire da gennaio. Stando a quanto riportato dalive, che cita il quotidiano spagnolo El Nacional, il Diavolo sarebbe pronto a lasciar partire due propri big in direzione Inghilterra e Spagna, in cambio di ben tre nomi importanti che darebbero quell’iniezione di fiducia e freschezza all’undici di Paulo Fonseca. Secondo il sito il primoo sarebbe quello fra Fikayo Tomori e Radu Dragušin del Tottenham, mentre il secondo vedrebbe protagonista addirittura Rafael Leão, che andrebbe al Barcellona e farebbe arrivare ao sia Eric Garcia che Ferran Torres.