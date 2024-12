Bulgari a Roma Tea Time a partire da 50 euro | il menu con cioccolatini ‘gioiello’ e flute di Champagne

Leggi su Funweek.it

Avete mai pensato di fare un giro nella città eterna ed entrare in uno degli hotel più in di? Stiamo parlando di, sito nei pressi del Vaticano che per il periodo di Natale presenta dei menù unici da gustare in compagnia. Non solo, nella boutiquein via della Frezza 28 è possibile fare un assaggio gratuito di cioccolata calda e panettone per tutto il periodo natalizio., tutto sul TeaIl Teaha luogo presso il Cafè delHotel, situato in Piazza Augusto Imperatore 18. La degustazione va dalle 15:30 alle 18:30 e vi sono due formule:TeaClassico ha un costo di 50€ e include una selezione tra i pregiati tè biologici in foglia e un’alzatina con proposte dolci e salate.Teaha un costo 70€ in aggiunta undialla formula classica.