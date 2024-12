Ilgiorno.it - Book party. Letture al parco della biblioteca

Torna sabato, dopo il successo delle prime tre edizioni, il Christmas, la festa di Natale neldi via Cavour; una mattinata in cui si alterneranno vari momenti pensati principalmente per i bambini. A partire dalle 10.30 ci saranno lecon Babbo Natale e le sue assistenti; i libri in prestito e in dono con il gruppo Girolibri; le attività creative con le BiblioVolontarie; lo scambio dei giochi usati, per avvicinare i più piccoli al concetto di sostenibilità; cioccolata calda e panettone offerti dallo Spazio Incontro Il Giardino. Alle 11.30 spettacolo teatrale “Il Circo di Natale“ a curacompagnia Ditta, Gioco, Fiaba.