Bimba di 11 anni salvata in mare il referto medico | Non era in ipotermia

Appena è arrivata all'hotspot di Lampedusa si è addormentata, sfinita, la piccola di 11ora seguita da un'equipe di psicologi dopo essere l'unica sopravvissuta al naufragio verificatosi in acque Sar italiane, forse lunedì. Yasmine fortunatamente sta bene, ma i racconti fatti dallaa largo di Lampedusa dall'equipaggio del Trotamar III della ong CompassCollective, sembrano non tornare con i dati oggettivi derivanti dalstilato dai sanitari del poliambulatorio. La piccola non è risultata essere in stato die dopo qualche ora ha lasciato il Pte ed è stata trasferita all'hotspot di contrada Imbriacola. "La bambina non era in stato di, ma in buone condizioni. Era un po' disidratata. Dopo quattro ore circa ha lasciato l'ospedale", ha spiegato il dirigenteFrancesco D'Arca.