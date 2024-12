Unlimitednews.it - Alla Fabbrica del Vapore di Milano al via il “Tim Burton’s Labyrinth”

(ITALPRESS) – Apre al pubblico domani, venerdì 13 dicembre, la mostra “Tim” che mette in risalto l’opera cinematografica del regista e dà vita ai suoi personaggi, disegni, dipinti. Centinaia di opere create in oltre 40 anni di folgorante carriera. La mostra coprodotta con ladele promossa dal Comune diè presentata in Italia da Alveare Produzioni, LETSGO Company in collaborazione con lo stesso Tim Burton. Con oltre 650.000 visitatori tra Madrid, Parigi, Bruxelles, Barcellona e Berlino, la mostra invita i visitatori di tutte le età a immergersi nel mondo di una delle menti creative più originali del nostro tempo e a scoprire le scene iconiche dei suoi film. “Siamo felici di ospitare indella grande e multiforme creatività di una delle icone del cinema contemporaneo – ha dichiarato l’assessoreCultura Tommaso Sacchi -.