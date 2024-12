Quotidiano.net - A Venezia il nuovo edge data center di Ray Way

Leggi su Quotidiano.net

sempre più digitale grazie alrealizzato da Rai Way a Campalto (). Ilimpianto è stato presentato stamani a Palazzo Labia, sede Rai di, in occasione dell'ultima tappa del roadshow con cui l'operatore di infrastrutture digitali ha presentato l'evoluzione tecnologica e infrastrutturale a servizio delle Regioni. Ilsi affianca ai quattro già operativi - a Milano, Torino, Napoli e Genova -, sarà interconnesso da una dorsale proprietaria in fibra ottica di oltre 6.000 chilometri, e garantirà un'infrastruttura resiliente e scalabile, capace di supportare scenari di cloud ibrido e multicloud, per lo sviluppo digitale di piccole e grandi imprese e delle pubbliche amministrazioni. I vantaggi per le aziende e gli utenti finali sono molteplici: riduzione dei tempi di accesso ai dati grazie alla bassa latenza, maggiore sicurezza delle informazioni garantita da colocation affidabili, supporto all'innovazione e alla competitività, esperienze digitali migliorate per gli utenti finali grazie a una rete capillare e performante.