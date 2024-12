Dilei.it - 10 centrifrugati da fare subito per fare il pieno di vitamine

Leggi su Dilei.it

I centrifugati sono uno dei migliori modi perildiin inverno, lo sapevi? Sì perché proprio ora che il freddo ci fa battere i denti e il nostro sistema immunitario è in affanno, è il momento giusto per assicurarsi il corretto apporto vitaminico per prevenire il consueto arrivo dei malanni stagionali, ma anche per sentirsi bene, vitali e pieni di energia. E visto che la natura ci vuole bene, pensa al nostro benessere anche in inverno, basta conoscerla un po’. Questi centrifugati che scopriremo insieme mixano un importante ingrediente stagionale vitaminico ad altri sia per ottenere un prodotto ancora più ricco insia per ottenere un gusto piacevole e stimolante. Lecosì non saranno una medicina, ma un piacere da vivere quotidianamente.Come bere un centrifugatoPrima di passare alle ricette, meglioun po’ di chiarezza.