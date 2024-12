Oasport.it - Volley femminile, Roma strapazza il Levski Sofia e avanza ai quarti di Challenge Cup

ha soppiantato ilcon un perentorio 3-0 (25-18; 25-12; 25-12) nel ritorno degli ottavi di finale dellaCup di, la terza competizione europea per importanza. Le capitoline si sono imposte di forza di fronte al proprio pubblico, regolando le bulgare dopo il successo ottenuto all’andata per 3-1 nella tana delle avversarie. Le giallorosse si sono così qualificate aidi finale, dove se la vedranno con le belghe del Charleroi partendo con tutti i favori del pronostico.Le ragazze di coach Giuseppe Cuccarini erano più quotate dal punto di vista tecnico e agonistico, tanto da scrollarsi di dosso le rivali già in avvio dei tre set e sbrigando la pratica in 67 minuti di gioco. La formazione laziale, che aveva guadagnato il diritto di partecipazione attraverso la WEVZA Cup, è indubbiamente tra le più accreditate del torneo al pari di Chieri e del Galatasaray Istanbul.