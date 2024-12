Sport.quotidiano.net - VL TeamSystem under 19 sconfitta a Ferrara: Cornis e Stazi non bastano

Esceper la terza volta nelle ultime quattro uscite la VL19, che non riesce a ripetere la vittoria contro Firenze perdendo 83-78 a. Partita molto combattuta tra due squadre appaiate in classifica con 10 punti, a fare la differenza è l’approccio alla gara nel primo quarto dei padroni di casa, che trovano un vantaggio di quattro lunghezze sul 26-22 al 10’ e lo manterranno poi per tutto l’incontro. Sul +5, 46-41, all’intervallo, l’equilibrio regna sovrano anche in tutto il secondo tempo, con la VL che non riesce a risalire il piccolo, ma consistente, svantaggio, pareggiando il computo totale dei secondi venti minuti e consegnando la vittoria alla Vis. L’unico parziale vinto dai biancorossi è l’ultimo, nel quale segnano quattro delle sette triple totali, ma pagano amarissimo il 2/7 da due punti (contro l’8/13 degli emiliani) e le 6 palle perse, tornando a casa senza i due punti.