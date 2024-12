Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 11-12-2024 ore 20:02

11 DICEMBREORE 19.35 GIUSEPPE CUTRUPIUN SALUTO BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAANCORA NUMEROSI I DISAGI CHE STANNO INTERESSANDO GLI AUTOMOBILISTI IN QUESTE ORE: NELLO SPECIFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TROVIAMO CODE IN INTERNA TRA LE USCITE CASSIA VEIENTANA E SALARIA E TRA NOMENTANA E PRENESTINA.IN ESTERNA CODE A TRATTI PER DIVERSI CHILOMETRI A PARTIRE DA PONTINA FINO A TIBURTINA: QUI A COMPLCARE LA SITUAZIONE UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA LA RUSTICA.CI SONO CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO , MENTRE NEL SENSO OPPOSTO SI RALLENTA TRA TOGLIATTI E IL RACCORDO, IN QUESTO CASO PER LE DIFFICOLTÀ DI IMMISSIONE SULLO STESSO.A SUD DELLA CAPITALE SULLA PONTINA UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA.