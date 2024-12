Scuolalink.it - Università di Padova leader in Italia per sostenibilità: primo posto nel QS Sustainability Ranking

L’disi conferma la migliore inper il suo impegno verso la, secondo la terza edizione del QS. L’ateneo si colloca al 53°in Europa e al 110° nel mondo, in una classifica che ha considerato 1.751a livello globale. Questo risultato evidenzia l’importanza delle politiche ambientali, sociali e di governance nel panorama accademico contemporaneo. QS: criteri e collaborazioni internazionali Il QSè stato sviluppato dall’agenzia internazionale QS, in collaborazione con realtà prestigiose come Elsevier, Yale University e l’Academic Freedom Index. Lepartecipanti sono state selezionate a partire dalglobale QS World Universitys (WUR) e valutate in base alle loro politiche di sviluppo sostenibile, con un approccio ispirato ai criteri ESG dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.