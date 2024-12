Anteprima24.it - Tragedia sul lavoro, dolore nel salernitano per la morte di Montemurro

Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiamava Angeloed era residente nel comune di Castiglione del Genovesi, l’operaio 51enne morto in un incidente sulavvenuto nella zona industriale di Monteforte Irpino (LEGGI QUI). L’operaio, stava effettuando dei lavori di riparazione di un capannone quando, è precipitato al suolo, perdendo la vita.Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’operaio sarebbe caduto da un’altezza di circa tre metri mentre stava effettuando lavori di coibentazione di una copertura di un capannone industriale. La salma del 51enne è stata trasportata all’ospedale Moscati di Avellino per l’esame autoptico mentre sullaindagano i carabinieri su disposizione della Procura di Avellino.e sconcerto per ladell’operaio nel