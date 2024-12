Storace | solo in Italia i progressisti criticano chi chiude le frontiere ai profughi

Leggi su Liberoquotidiano.it

Fino all'altroieri ci hanno dipinto Al-Jolani come una specie di Santo in vita, un benefattore che ci ha liberato da Assad e forseun omonimo dell'antico guerrigliero jihadista dei tempi belli (per loro). Ma la sinistrana non perde mai tempo per farsi riconoscere e comincia intanto a scatenare le proprie penne migliori per convocare isiriani tutti qui mentre l'Europa – in molti paesi – avvia le pratiche per il rimpatrio di quelli che erano arrivati dal tempo di Assad. Compreso il blocco delle nuove domande di asilo: se il dittatore non c'è più a che serve la manica larga? Se ora c'è una specie di democratico sconosciuto ai più non serve tenere spalancate le. Eh no, dicono intellettuali,, columnist di varia natura. Ad esempio, su La Stampa abbiamo dovuto sorbirci il brusco richiamo di Francesca Sforza, che ha messo sotto accusa il cinismo dell'Europa.