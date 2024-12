Tvplay.it - Serie A, DAZN cambia tutto: i tifosi restano a bocca aperta

Il campionato diA prosegue e intantofa un regalo di Natale aiitaliani. La notizia fa fare i salti di gioia. LaA entra nel vivo con una stagione ricca di sorprese e che si preannuncia ancora davvero entusiasmante. La lotta scudetto è più accesa che mai, ogni giornata sembra esserci una nuova pretendente e diverse squadre sono in netta crescita. La piattaformatrasmette e trasmetterà questo evento per i prossimi anni ed ha regalato grandi notizie ai telespettatori.A,: i(Lapresse) TvPlayUna nuova offerta è stata prolungata, la nota emittente permetterà adiil nostro paese di assistere ad uno dei più campionati del mondo a prezzi, per certi versi, esigui. Inizialmente l’offerta era fino al giorno 8 Dicembre, ma ora l’offerta sarà valida fino al 16 Dicembre 2024.