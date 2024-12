Linkiesta.it - Sei luoghi cagliaritani dove scoprire il gusto buono

Il mercato di San BenedettoL’istituzione cagliaritana per eccellenza, un capolavoro di gastronomitudine. Frutta, verdura, pollame ma soprattutto una sconfinata offerta di pesce e molluschi da perdere la testa. È in fase di chiusura, perché verrà ristrutturato per ospitare – oltre ai banchi – anche la parte ristorativa che tanto funziona in tutti i mercati internazionali, che accanto all’offerta per i cittadini ha anche una parte dedicata alla somministrazione molto amata dai turisti. Perdersi tra questi banchi permette di fare un viaggio splendido nella gastronomia isolana e nella produzione più attenta di mare e di terra. Luigi PomataSe il tonno rosso di corsa è celebre in tutto il mondo gran parte del merito va a questo omone burbero e dolcissimo, che ha costruito negli ultimi vent’anni la credibilità della cucina gastronomica sarda dal suo avamposto sull’isola di Carloforte e nella sua boutique dela Cagliari.