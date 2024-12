.com - Roma, acceso l’Albero dei Diritti Umani su via dei Fori Imperiali

Ieri sera, nella suggestiva cornice di via San Pietro in Carcere, vicino ai, è statodei, un simbolo di luce e significato che illumina il centro della Capitale. L’evento è stato inaugurato dal sindaco di, Roberto Gualtieri, insieme alla presidente dell’Assemblea Capitolina, Svetlana Celli, alcuni consiglieri comunali e l’ospite speciale Mara Venier. L’iniziativa, promossa dalla Presidenza dell’Assemblea Capitolina, torna anche quest’anno per celebrare valori universali attraverso una forma innovativa., un simbolo di speranza e partecipazione, visibile fino al 6 gennaio 2025, è stato realizzato con materiali ecosostenibili e a costo contenuto perCapitale, grazie al supporto di aziende sponsor. Oltre a rappresentare la tradizione natalizia, si distingue per il suo messaggio di inclusione e per l’uso creativo della tecnologia.