PSG pronto all'assalto di Osimhen: spunta la doppia clausola

PSGdila">L’attaccante nigeriano, attualmente ai box per un infortunio alla schiena, nel mirino dei parigini. Campos in prima fila per il suo acquisto.Il futuro di Victorpotrebbe tingersi di rossoblu. Mentre il centravanti ex Napoli è fermo ai box per un infortunio alla schiena che lo terrà fuori per circa 20 giorni, dalla Francia rimbalzano nuove voci sul suo possibile trasferimento al Paris Saint-Germain.Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’interesse del club parigino si sarebbe riacceso nelle ultime settimane: “Non è un segreto,piace da sempre al PSG e la passione si è riaccesa negli ultimi mesi, viste le difficoltà offensive della squadra di Luis Enrique”, scrive il quotidiano milanese. A rafforzare questa pista ci sarebbe la presenza di Luis Campos, figura chiave nel passato del nigeriano: “A Parigi c’è sempre Campos, il suo mentore ai tempi del Lilla, uno di quelli che conosce pregi e difetti del nigeriano e che sa come approcciarsi a lui in maniera speciale”.